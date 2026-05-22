كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن من قيام قائد سيارة "ميكروباص" باختطافه ومجموعة من الركاب والسير بهم في مسار مجهول بمحافظة القليوبية. استهدفت التحريات الفورية بيان حقيقة الواقعة وتحديد هوية السائق لضمان سلامة المواطنين على الطرق السريعة وملاحقة مروجي الذعر.

نجحت القوات في تحديد وضبط الميكروباص الظاهر في المقطع "ساري التراخيص" وقائده المقيم بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة. تبين من الفحص عدم ورود بلاغات رسمية بالخطف، وأن حقيقة الواقعة تنحصر في مشادة كلامية نشبت بمركز بنها نتيجة اعتراض الركاب على قيادة السائق بسرعة هادئة ورفضه الإسراع أو تغيير المسار، مما دفعه للتوقف وتوفير سيارة بديلة للمتضررين.

مشادة "السرعة الهادئة" تنهي بلبلة فيديو الخطف

أقر السائق بمواجهته بالتحريات بتفاصيل المشادة، مؤكداً أنه لم يقصد ترويع الركاب بل التزم بقواعد القيادة الآمنة وهو ما أثار غضبهم. تحفظت الأجهزة الأمنية على المركبة بديوان القسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

