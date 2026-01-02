إعلان

بالصور- محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة بمطار شرم الشيخ الدولي

كتب : رضا السيد

02:31 م 02/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تقديم التهنئة
  • عرض 5 صورة
    اللقاء
  • عرض 5 صورة
    ماحفظ جنوب سيناء يكرم العمال
  • عرض 5 صورة
    لقاء المحافظ وعمال النظافة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

كرّم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عمال شركة النظافة بمطار شرم الشيخ الدولي، في لفتة إنسانية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، تقديرًا لجهودهم الحيوية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمطار، الذي يُعد أحد أهم بوابات مصر السياحية.

وخلال اللقاء، قدم المحافظ التهنئة للعمال متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق، مؤكّدًا حرصه على دعم وتحفيز العاملين المخلصين، لكونهم شركاء أساسيين في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأشار مبارك إلى أن جهود هؤلاء العمال تعكس صورة مشرفة لمصر أمام السائحين وضيوف البلاد، كما يسهمون بشكل مباشر في الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي لمدينة شرم الشيخ، خاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده المدينة.

وأكد المحافظ أن تكريم العمال يأتي في إطار تقدير الدولة لكل من يساهم بجهده في رفع كفاءة الخدمات والارتقاء بالمستوى الحضاري للمنشآت العامة، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم اليومية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار شرم الشيخ الدولي محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون برفع القيود عن مساعدات غزة فوراً