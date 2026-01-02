بالصور- محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة بمطار شرم الشيخ الدولي

جنوب سيناء - رضا السيد:

كرّم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عمال شركة النظافة بمطار شرم الشيخ الدولي، في لفتة إنسانية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، تقديرًا لجهودهم الحيوية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمطار، الذي يُعد أحد أهم بوابات مصر السياحية.

وخلال اللقاء، قدم المحافظ التهنئة للعمال متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق، مؤكّدًا حرصه على دعم وتحفيز العاملين المخلصين، لكونهم شركاء أساسيين في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأشار مبارك إلى أن جهود هؤلاء العمال تعكس صورة مشرفة لمصر أمام السائحين وضيوف البلاد، كما يسهمون بشكل مباشر في الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي لمدينة شرم الشيخ، خاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده المدينة.

وأكد المحافظ أن تكريم العمال يأتي في إطار تقدير الدولة لكل من يساهم بجهده في رفع كفاءة الخدمات والارتقاء بالمستوى الحضاري للمنشآت العامة، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم اليومية.