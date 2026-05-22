أصدرت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، بياناً عاجلاً توضح فيه كواليس واقعة كسر منظم الغاز الطبيعي بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، وتأمين المنطقة بشكل كامل دون وقوع أي خسائر.

تفاصيل البيان الرسمي

وأفاد بيان محافظة الدقهلية، بأن حادث تصادم وقع إثر اصطدام سيارة ملاكي بغرفة منظم الغاز الكائنة عند شارع 10 المتفرع من شارع عبد السلام عارف الرئيسي، مما أسفر عن حدوث كسر في منظم الغاز.

تحرك فوري بتوجيهات المحافظ

وأضاف البيان أنه بناءً على التوجيهات الفورية للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تحرك مسؤولو شركة "غاز مصر" بالتنسيق مع الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية، ورئاسة حي شرق المنصورة إلى موقع الحادث؛ حيث تم غلق وتأمين المحابس المؤدية إلى غرفة المنظم، والسيطرة التامة على الوضع دون حدوث أي تسرب للغاز أو انقطاع الخدمة عن المواطنين بالمنطقة.

وأكدت المحافظة في بيانها، أنه جرى إصلاح الكسر فوراً وإعادة الوضع إلى طبيعته تماماً دون أي آثار سلبية، مطمئنة المواطنين باستقرار الأوضاع بالمنطقة وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

كواليس الحادث

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارة ملاكي بغرفة منظم ومحبس الغاز الرئيسي بشارع عبد السلام عارف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وضباط المرور وقسمي شرطة أول وثان المنصورة؛ حيث تبين اصطدام سيارة ملاكي ماركة "ميتسوبيشي" بيضاء اللون بالمنظم نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وجرى فرض كردون أمني بموقع الحادث وتأمين عملية الإصلاح، فيما تولت شرطة المرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.