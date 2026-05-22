واصلت آلة الحرب الإسرائيلية غاراتها العدوانية المكثفة على بلدات ومناطق الجنوب اللبناني، حيث أعلن جيش الاحتلال، عن قيام جنود ما يُسمى بالفرقة 146 باستهداف أحد المراكز التابعة لـ"حزب الله".

وزعم بيان جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، رصد 5 عناصر ودخولهم إلى الموقع قبل أن تقوم الطائرات الحربية بقصف المركز بشكل مباشر، مما أدى إلى تدميره بالكامل وارتقاء من كان بداخله في سياق سياسة الأرض المحروقة والاغتيالات الممنهجة التي يتبعها الكيان ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني.

غارات وحشية تستهدف البنى التحتية والمستودعات

وفي سياق العمليات العسكرية المتصاعدة والاعتداءات المتواصلة التي تشهدها المنطقة، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذه سلسلة من الغارات الجوية العنيفة خلال الـ24 ساعة الماضية طالت ما وصفها بمستودعات أسلحة وبنى تحتية.

ولم تقتصر الأضرار على المواقع العسكرية بل امتدت لتشمل تدمير منشآت خدمية وتجمعات مدنية في محاولة واضحة من الاحتلال لترهيب السكان المحليين وتضييق الخناق على القرى الحدودية الصامدة عبر استهداف مقومات الحياة اليومية.

قوات الاحتلال تتوعد بتوسيع دائرة العدوان

شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نهاية بيانه، على استمرار وتوسيع هذه العمليات العسكرية العدوانية في الأراضي اللبنانية، مدّعيا أن الهدف منها هو إزالة التهديدات التي تواجه الجبهة الداخلية وقواته المتوغلة.

خروقات مستمرة لاتفاق التهدئة وحرب استنزاف متواصلة على الجبهة اللبنانية

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ تطبيقه ومدد لمرات عدة، حيث يواصل جيش الاحتلال شن هجمات وغارات مكثفة على الأراضي اللبنانية وخصوصا في البلدات الجنوبية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني، تنفيذ عمليات نوعية واستهداف الآليات والمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الخط الحدودي، مؤكدا استمرار التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.