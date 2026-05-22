شهد شارع عبد السلام عارف الرئيسي بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، حادثًا مروعًا إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بمحبس الغاز الطبيعي الرئيسي؛ مما تسبب في حدوث تسرب للغاز وإصابة قائد السيارة، وسط حالة من الاستنفار الأمني والتنفيذي.

بلاغ بوقوع الحادث

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام سيارة ملاكي بمحبس الغاز الطبيعي الرئيسي الكائن بناصية شارع 10 المتفرع من شارع عبد السلام عارف، مما أدى إلى حدوث تسرب فورى للغاز بالمنطقة.

تحرك سريع للحماية المدنية والغاز

وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط المرور، بالتنسيق مع ضباط قسمي شرطة أول وثان المنصورة إلى موقع البلاغ. وبالفحص والمعاينة، تبين أن سيارة ملاكي ماركة "ميتسوبيشي" بيضاء اللون، اصطدمت بالمحبس نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

السيطرة على التسرب وتأمين المنطقة

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا مشددًا بمحيط الحادث لتأمين المواطنين، فيما تحرك مسؤولو شركة "غاز مصر" بالتنسيق مع مجلس حي شرق المنصورة، وتمكنوا من إغلاق المحابس الفرعية المؤدية إلى المحبس الرئيسي والسيطرة على التسرب في وقت قياسي، بينما تولت شرطة المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.