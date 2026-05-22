القبض على عناصر شبكة إجرامية حاولت تهريب 1.5 طن من المواد المخدرة

كتب : علاء عمران

02:34 م 22/05/2026

مديرية أمن الإسماعيلية

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جلب وتهريب 1.5 طن من المواد المخدرة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر التشكيل بمحاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل بدائرة مركز شرطة ثالث الإسماعيلية، حيث أسفرت المأمورية عن ضبط المتهمين وبحوزتهم نحو 1.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت الهيدرو والحشيش.

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 95 مليون جنيه، وفقًا للتقديرات الأولية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

شبكة إجرامية مخدرات النيابة العامة وزارة الداخلية

