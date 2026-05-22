استعدت محافظة جنوب سيناء، لاستقبال روادها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بفتح جميع الشواطئ والحدائق العامة ومراكز الشباب بالمجان، وتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة جميع المدن خلال الاحتفالات، والتأكيد على رؤساء المدن بتكثيف نظافة الشوارع والميادين، وتوفير كافة الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7 شواطئ عامة بمدينة طور سيناء

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن المدينة تضم 7 شواطئ عامة، جرى تجهيزهم لاستقبال أهالي المدينة وزوارها بالمجان، مع وضع لافتات تحذيرية بعدم نزول المياه في المناطق التي تشكل خطورة على سلامة وحياة المواطنين، إضافة إلى وضع علامات داخل المياه لتحديد الحد الأقصى للمسافة المسموح فيها بالسباحة، وتزويد الشواطئ بعدد من المنقذين، بجانب فتح شاليهات اليوم الواحد التي توجد على شاطئ القمر والشاطئ العام لاستقبال الرواد بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً بأجر رمزي.

رش الحدائق العامة

وأكد رئيس مدينة الطور في تصريح اليوم، أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة لرش جميع الحدائق والمتنزهات، لضمان خلوها من الحشرات، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لغلق منطقة الكورنيش بالكامل أمام مرور السيارات، والاكتفاء فقط بسير المواطنين نظرًا للازدحام الشديد التي تشهده المنطقة خلال الأعياد، بجانب متابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد.

تخطيط الطرق وتقليم الأشجار

ومن جانبه، قال حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى تخطيط الطرق، وتقليم الأشجار في الحدائق، وتجهيز الشواطئ وتزويدها بعدد كبير من الشماسي والكراسي، نظرًا للإقبال السياحي الكبير على الشواطئ خلال فترة العيد من مختلف المحافظات المصرية، إضافة إلى التنسيق مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز وإدارة المرور لحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تشكيل غرفة عمليات

وأشار إلى أن جميع الحدائق والشواطئ العامة على مستوى المدينة تفتح أبوابها مجانًا لاستقبال الأسر والأطفال في العيد، وتشكيل غرفة عمليات وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

تكثيف أعمال النظافة

وقال العميد سامح المتولي، رئيس مدينة أبوزنيمة، إنه جارِ تكثيف أعمال النظافة بكافة أحياء المدينة، وتخطيط الطرق وصيانة أعمدة الإنارة، وتنظيف الشواطئ وتزويدها بكافة الخدمات لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى.

استعدادات مدينة شرم الشيخ

وأكد اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جاري تكثيف حملات النظافة على مدار الـ 24 ساعة، وتهذيب الأشجار بالميادين والحدائق، والتنسيق مع المنتجعات السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين السائحين.