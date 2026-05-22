في رحلة كان يفترض أن تنتهي بأمان، تحولت لحظات داخل سيارة نقل ذكي إلى بلاغ رسمي وتحرك أمني سريع، بعدما اتهمت طالبة جامعية السائق بالتحرش بها أثناء السير في نطاق الهرم، لتنتهي الواقعة بضبط المتهم واعترافه أمام جهات التحقيق.

بلاغ داخل قسم الهرم

مأمور قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من طالبة تتضرر فيه من سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي، تتهمه بالتحرش بها من خلال ملامسة أجزاء من جسدها أثناء استقلالها السيارة بصحبته.

تحرك الشرطة

وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتهم.

اعترا المتهم بالتحرش

وبمواجهته أمام جهات التحقيق، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

