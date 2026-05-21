تشهد أسواق ومعالف بيع الأضاحي بمحافظة سوهاج، قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، حالة من الهدوء النسبي وضعف الإقبال على الشراء، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الماشية مقارنة بالأعوام الماضية، ما دفع بعض الجزارين وأصحاب المعالف إلى إطلاق مبادرات لتخفيف العبء عن المواطنين.

ووصل سعر كيلو اللحم البقري القائم هذا العام إلى نحو 190 جنيهًا، بينما سجل الجاموسي 160 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو الضاني والماعز نحو 210 جنيهات، وهي أسعار وصفها مواطنون بأنها مرتفعة وغير مسبوقة، خاصة مع زيادة تكاليف المعيشة واقتراب عيد الأضحى.

مبادرة من قلب طهطا.. اللحمة البلدي بـ350 جنيهًا

في ظل هذه الأجواء، قرر المعلم هلال عبدالصبور، صاحب معلف وجزار بقرية الشيخ زين الدين التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، مواجهة موجة الغلاء بطريقته الخاصة، معلنًا استمرار مبادرته السنوية لبيع اللحوم البلدي بأسعار أقل من السوق.

وقال عبد الصبور إن سعر كيلو اللحمة البلدي هذا العام يُباع داخل محله بـ350 جنيهًا فقط، رغم أن أسعارها لدى أغلب الجزارين تجاوزت 400 جنيه للكيلو، مؤكدًا أنه يسعى لتخفيف العبء عن المواطنين، حتى يتمكن الفقير من تناول اللحوم، مشيرًا إلى أنه يواصل هذه المبادرة منذ سنوات خلال المواسم والأعياد.

أية هلال.. طالبة سياحة وفنادق تعمل في الجزارة

داخل المعلف، لم يكن المشهد تقليديًا، حيث تقف أية هلال، الطالبة بكلية السياحة والفنادق بمحافظة الأقصر، والتي أصبحت من أبرز الفتيات العاملات في مهنة الجزارة بمحافظة سوهاج.

وتروي أية أنها بدأت مرافقة والدها إلى المجزر منذ الصف الثاني الابتدائي، وتعلمت تفاصيل المهنة تدريجيًا، حتى أصبحت اليوم تشارك في الذبح والتقطيع وبيع اللحوم.

وأكدت أن إقبال المواطنين على المعلف يعود إلى الثقة وجودة اللحوم، إلى جانب تردد زبائن من مراكز ومدن مختلفة داخل محافظة سوهاج.

"العجول بتاكل فول وحبة البركة".. سر جودة اللحوم

وأوضحت أية أن سر تميز اللحوم لديهم يعود إلى نظام التغذية داخل المزرعة، حيث تتغذى العجول على الفول والذرة الشامية الصفراء وتبن حبة البركة، وهو ما يمنح اللحوم لونًا أحمر مميزًا ونسبة دهون أقل وجودة أعلى مقارنة بغيرها.

وأضافت أن والدها يولي اهتمامًا كبيرًا بتربية العجول، بدءًا من نوع العلف وحتى المتابعة البيطرية المستمرة، لضمان جودة المنتج وثقة العملاء.





