أعلن المستشار القانوني مجدي محمد كريم، محامي الشقيقتين يسرا ويمنى، تحديد جلسة 7 يونيو المقبل، وذلك في أول دور انعقاد لدائرة الجنايات المستأنفة بمحافظة أسيوط، للنظر في الاستئناف المقدم على حكم حبسهما.

حكم بالسجن المشدد 3 سنوات

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة الشقيقتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تزوير مفردات مرتب والدهما»، إلى جانب الدعوى المدنية المقامة في ذات القضية.

نظر الاستئناف وإعادة فحص الحكم

ومن المقرر أن تنظر دائرة الجنايات المستأنفة بأسيوط الطعن المقدم على الحكم الصادر، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لإعادة فحص القضية من جديد.

دفوع قانونية ومناشدة إنسانية

وأشار محامي الشقيقتين إلى أن الدفاع سيقدم دفوعه القانونية أمام المحكمة خلال الجلسة المقبلة، مؤكدًا ما وصفه بانتفاء القصد الجنائي وفقًا لأوراق القضية وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما وجه مناشدة للأب بالحضور أمام المحكمة والتنازل عن الشق المدني، في محاولة لإنهاء الأزمة وإغلاق ملف القضية.

استمرار نظر القضية أمام القضاء

وتواصل محكمة الجنايات المستأنفة بأسيوط نظر القضية في ضوء الطعن المقدم على الحكم، وسط ترقب لمسار الجلسات المقبلة وقرارات المحكمة بشأن الاستئناف.