قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام شريف البسيوني، وتامر أحمد عشرة، ومصطفى أحمد سليمان، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على نجله المريض بالتوحد بمدينة كفر الدوار، لجلسة 19 يوليو المقبل، لحضور الطفل المجني عليه، واستشاري الجراحة العامة، وباقي شهود الإثبات.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى الطبيب الشرعي، وأحد شهود الإثبات، ودفاع المجني عليه والمتهم في القضية.

المحكمة تستمع للطبيب الشرعي وشاهد إثبات

وكان المستشار محمود إبراهيم الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال المتهم "م.ح.ا"، 45 عاما، مقيم بمدينة كفر الدوار، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بهتك عرض نجله الطفل "م.م"، من ذوي الإعاقة والمصاب بمرض التوحد، والذي لم يبلغ 18 عاما، بالقوة.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهم استغل سلطته الأبوية على الطفل، وانعدام إدراكه وعجزه عن المقاومة، حيث اعتاد الانفراد به قسرا عقب إبعاد شقيقه الأصغر، وحسر عنه ملابسه، والتعدي عليه جنسيا، ما تسبب في الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، مؤكدة أن الجريمة وقعت من المتهم بصفته من أصول المجني عليه.

تفاصيل الاتهامات

وأضافت التحقيقات، أن المتهم عرض الطفل للخطر بوجوده في حالة تهدد احترام كرامته الإنسانية بسبب إعاقته، بالتعدي عليه على النحو المشار إليه في الاتهامات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادة 268 من قانون العقوبات، والمواد 1/2 و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والمواد 45 و46 بند 3 و47 و58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.