وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع من البوص واستخدامها في إنتاج أخشاب MDF داخل مصنع شركة تكنولوجيا الأخشاب «ووتك» بمدينة إدكو، في إطار التوسع باستغلال المخلفات الزراعية ودعم توجهات الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة.

وأكدت محافظ البحيرة، خلال جولتها بالمصنع، أهمية التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري للاستفادة من البوص الناتج عن أعمال تطهير الترع، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المجاري المائية وتحقيق عائد اقتصادي وبيئي متكامل.

أول مصنع بالشرق الأوسط

وأشارت المحافظ إلى أن مصنع «ووتك» يعد أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج ألواح الخشب متوسط الكثافة «MDF» من قش الأرز، مؤكدة أن المشروع يمثل صرحًا صناعيًا متطورًا يعزز الصناعة الحديثة على أرض محافظة البحيرة.

تكنولوجيا ألمانية وصناعة مستدامة

وتفقدت محافظ البحيرة خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة داخل المصنع، بداية من فرم وكبس قش الأرز وحتى المنتج النهائي، مشيدة بدور المصنع في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة باستخدام تكنولوجيا ألمانية متطورة مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية.

دعم التشغيل الكامل للمصنع

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لتوفير احتياجات المصنع من قش الأرز والمخلفات الزراعية، لضمان استدامة التشغيل والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى.