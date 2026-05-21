أسدلت محكمة جنايات الفيوم "دائرة الاستئناف" الستار على جريمة قتل شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة، بعدما قررت بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم الرئيسي في واقعة مقتل الطفلة "جهاد" حرقاً لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، ومعاقبة سيدتين من شركائه في الجريمة بالسجن المؤبد.



تفاصيل الجريمة.. "نيران الغدر" تلتهم براءة الطفولة

تعود أحداث الجريمة إلى شهر يونيو من عام 2024، عندما استيقظ أهالي قرية "كحك بحري" التابعة لمركز الشواشنة بالفيوم، على مشهد مرعب؛ إذ أقدم المتهمون مدفوعين بنزعة انتقامية على اقتحام محل لبيع الدواجن، وإضرام النيران فيه عمداً باستخدام مواد حارقة.

وكانت الطفلة "جهاد" (15 عاماً) موجودة داخل المحل لحظة إضرام النيران، حيث حاصرتها ألسنة اللهب والدخان، لتلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق بالغة في مشهد مأساوي أدمى قلوب الجميع.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة الضحية كانت صائمة وتنتظر وقت الإفطار، وحرصت على التواجد بالمحل لمساعدة والدتها في كسب عيشهم قبل أن يباغتها الهجوم الإجرامي.

صراع عائلي ممتد وانتقام من "مصدر الرزق"

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن الجريمة جرى التخطيط لها مسبقاً ولم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة صراعات عائلية ممتدة على مدار عام كامل، تفاقمت وتأججت عقب صدور أحكام قضائية سابقة ضد 3 من أفراد عائلة المتهمين.

وبدلاً من الامتثال للقانون، خطط الجناة للانتقام من والد الطفلة عبر تدمير واستهداف مصدر رزقه (محل الدواجن)، دون أن يبالوا بوجود نفس بشرية بريئة بداخل المكان، ليدفع الأبرياء ثمن رغبة عمياء في الانتقام.

عدالة السماء والأرض.. وارتياح بين الأهالي

وعقب النطق بقرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم للمفتي والمؤبد للسيدتين، سادت حالة عارمة من الارتياح والبهجة بين أهالي القرية والمتابعين للقضية.

ومن جانبه، أعرب شعبان عبد الرحمن، والد الطفلة الضحية، عن عميق شكره وجزيل تقديره للقضاء المصري العادل والشامخ، مؤكداً وعيناه تفيضان بالدموع أن هذا الحكم يمثل أولى خطوات القصاص العادل لابنته البريئة التي راحت ضحية غدر لا ذنب لها فيه، لترتاح روحها أخيراً في قبرها.