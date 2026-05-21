عاشت جماهير الكرة المصرية أمس الأربعاء 20 مايو الجاري، ليلة حماسية وكروية بامتياز، من خلال متابعة مباريات الجولة الختامية بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وأقيمت أمس الأربعاء 3 مباريات في نفس التوقيت، وهى المباريات التي حسمت نتائجها بطل الدوري المصري خلال الموسم الحالي، الذي توج به نادي الزمالك.

وظلت جماهير الكرة المصرية تتابع بشغف الثلاث مباريات، خاصة في ظل تقلب النتائج وتغيير ترتيب جدول الدوري أكثر من مرة وقت إقامة المباريات الثلاث بناءً على النتائج اللحظية للقاءات.

كيف تغير ترتيب الدوري خلال ساعتين أكثر من مرة؟

ومع بداية مباريات الجولة الختامية بمرحلة حسم بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026، كان الزمالك يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، يليه فريق بيراميدز برصيد 51 نقطة والأهلي الثالث برصيد 50 نقطة.

وبعد دقائق من بداية المباراة نجح المارد الأحمر في تسجيل الهدف الأول بشباك المصري، مع استمرار تعادل الزمالك وبيراميدز، ليصبح الزمالك كما هو متصدرا برصيد 54 نقطة ويليه الأهلي برصيد 53 نقطة وبيراميدز الثالث برصيد 52 نقطة.

ولم يستمر تواجد الأهلي في المركز الثاني كثيرا، حيث نجح الثنائي بيراميدز والزمالك في تسجيل الهدف ليعود الترتيب كما كان قبل بداية اللقاء، الزمالك متصدرا وبيراميدز الثاني والأهلي الثالث.

وعقب تسجيل سموحة هدف التعادل في مرمى بيراميدز، استعاد الأهلي فرصته في الحصول على المركز الثاني، حيث عاد الترتيب الزمالك في الصدارة برصيد 56 نقطة، يليه الأهلي برصيد 53 نقطة ويأتي بيراميدز ثالثا برصيد 52 نقط.

وقبل نهاية المباراة عادت الأمور كما كانت في البداية، إذ سجل بيراميدز هدفه الثاني في مرمى سموحة، مع حفاظ الزمالك على تقدمه وكذلك الأهلي، لتنتهي المباريات بفوز الثلاثي.

وبفوز الثلاثي، يكون ترتيب مرحلة تتويج البطل بالدوري كالتالي، الزمالك الأول برصيد 56 نقطة، يليه بيراميدز 54 نقطة والأهلي الثالث برصيد 53 نقطة.

