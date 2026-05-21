هل تشهد أسعار الملابس زيادات قبل عيد الأضحى؟ الشعبة تجيب

قال خالد سليمان فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن الأسواق المصرية تشهد حالة من الاستقرار في أسعار الملابس بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الأحداث السياسية الجارية في المنطقة بما فيها الحرب الإيرانية، لم تؤد إلى أي ارتفاعات مؤثرة في أسعار المنتجات داخل السوق المحلي حتى الآن.

وأوضح فايد أن قطاع الملابس الجاهزة يتابع تطورات الأسواق العالمية بصورة مستمرة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخامات والشحن إلا أن توافر الإنتاج المحلي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين دون أزمات أو نقص في المعروض.

وأضاف أن المصانع المصرية تمتلك حاليا قدرة إنتاجية قوية، إلى جانب وجود مخزون مناسب من الخامات والمنتجات، وهو ما ساعد على امتصاص تأثير أي اضطرابات خارجية.

وأشار إلى أن السوق يعمل بصورة طبيعية مع التزام من التجار بعدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار تضامنا مع كاهل المواطن المصري وفي ظل ارتفاع أسعار العديد من المنتجات والخدمات الأخرى.

وأوضح أن المنافسة الكبيرة داخل قطاع الملابس الجاهزة لعبت دورا مهما في الحفاظ على توازن السوق، خاصة مع حرص الشركات والمحال التجارية على تقديم عروض وأسعار مناسبة للحفاظ على حركة البيع وتنشيط الأسواق.

وأكد فايد أن الصناعة المصرية أصبحت أكثر تطورا واعتمادا على المنتج المحلي، وهو ما منح القطاع مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الملابس المصرية أصبحت قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر داخل وخارج مصر.

ودعا إلى استمرار دعم الصناعة الوطنية والتوسع في التصنيع المحلي، باعتباره الضمان الحقيقي لاستقرار الأسواق وتقليل التأثر بالأزمات الخارجية، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونا بين المصنعين والتجار للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم المستهلك المصري.

