كسر والد الأطفال الثلاثة، أبطال مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بمدينة بنها، صمته إزاء الجدل الواسع والمطالبات التي أثيرت خلال الساعات الماضية، نافياً بشكل قاطع الادعاءات التي زعمت تعرض أبنائه للطرد من منزله.

والد "أطفال فيديو بنها" يكشف الحقيقة



وأوضح الأب، في تصريحات خاصة، أنه يرفض تماماً الرواية المنتشرة والمعلومات غير الدقيقة المصاحبة للمقطع، مؤكداً أن الأطفال كانوا في حوزة والدتهم وبصحبتها وقت تصوير الفيديو.

وأشار إلى أن المشهد المتداول التُقط أثناء محاولة استلام الأبناء من أمام منزل جدهم، حيث رفض الصغار العودة معه في ذلك التوقيت، وهو ما تم استغلاله بشكل خاطئ.

تحرك قانوني لوالد أطفال بنها



وأكد والد الأطفال أنه اتخذ الإجراءات القانونية الفورية في نفس توقيت الواقعة، حيث قام بتحرير محضر إثبات حالة يحمل رقم (1195 / 2026)، لافتاً إلى أن جهات التحقيق المعنية تباشر حالياً فحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف.

تدخل النيابة العامة



واختتم الوالد حديثه بالتأكيد على احترامه الكامل لسيادة القانون، وحرصه التام على حماية حقوقه وحقوق أبنائه بالطرق الشرعية، مشدداً على أنه يترك الأمر برمته في يد النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة للفصل فيه، دون رغبة منه في التجاوز أو الإساءة لأي طرف عبر وسائل الإعلام.