أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، عبور 26 سفينة مضيق هرمز بنجاح خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد الحصول على موافقة رسمية وتنسيق مسبق مع قواته البحرية.

وأوضح البيان، أن هذه السفن حصلت على تصاريح عبور وتأمين ملاحي قبل مرورها من الممر الدولي، لضمان سلامة الحركة الملاحية في المنطقة.

تفاصيل عبور مضيق هرمز وتصاريح الملاحة

وذكرت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أن قائمة السفن التي أتمت عبور مضيق هرمز شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفنا تجارية أخرى، مؤكدة أن جميعها خضعت لإجراءات التنسيق المتبعة.

وأضاف البيان أن "حركة الملاحة في مضيق هرمز تُجرى حاليا بعد الحصول على التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري"، مع التشديد على أن كافة عمليات العبور تتم تحت إشراف وتأمين هذه القوات لضمان استقرار الممر المائي الدولي.