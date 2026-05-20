كثفت محافظة الجيزة جهودها للقضاء على بؤر تراكم المخلفات والقمامة، حيث نجحت أجهزة المحافظة ممثلة في هيئة النظافة والتجميل في إزالة بؤرتين للمخلفات بترعة الزمر نطاق حي بولاق الدكرور، والمنيب نطاق حي جنوب الجيزة.

الأنصاري: "رفع 1140 طن مخلفات" استجابة لشكاوى المواطنين



أكد أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت طريق ترعة الزمر عند تقاطعه مع شارع ناهيا أسفل محور الفريق كمال عامر، والمنطقة الواقعة أسفل كوبري المنيب، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات تمكنت من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة وناتج أعمال التطوير بإجمالي 1140 طنًا.

"تحسين الطرق" وتمهيد مواقع رفع المخلفات



أضاف محافظ الجيزة أن الأعمال شملت تطهير مواقع رفع المخلفات، إلى جانب تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وكشط للأتربة لتحسين الحالة العامة للطرق والمحاور المارة بتلك المناطق.

شدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع أحياء بولاق الدكرور وجنوب الجيزة، للمتابعة الدورية ومنع عودة تجمعات المخلفات مرة أخرى.

كما وجه بتكثيف ورديات النظافة وتقليل الفواصل الزمنية بينها، مع رفع الناتج اليومي أولًا بأول لمنع انتقال بؤر المخلفات إلى مناطق جديدة.

وأكد محمد الضبيعي اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، أنه يتم تشديد الرقابة على أعمال رفع ونقل المخلفات، لمنع تساقطها أثناء نقلها إلى محطات المناولة الوسيطة ومقلب شبرامنت الصحي.