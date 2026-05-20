إعلان

الجيزة ترفع 1140 طن مخلفات من ترعة الزمر والمنيب استجابة للشكاوى

كتب : محمد أبو بكر

03:11 م 20/05/2026 تعديل في 03:11 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    القضاء على بؤرتي قمامة بترعة الزمر والمنيب
  • عرض 8 صورة
    القضاء على بؤرتي قمامة بترعة الزمر والمنيب
  • عرض 8 صورة
    القضاء على بؤرتي قمامة بترعة الزمر والمنيب
  • عرض 8 صورة
    القضاء على بؤرتي قمامة بترعة الزمر والمنيب
  • عرض 8 صورة
    القضاء على بؤرتي قمامة بترعة الزمر والمنيب
  • عرض 8 صورة
    القضاء على بؤرتي قمامة بترعة الزمر والمنيب
  • عرض 8 صورة
    القضاء على بؤرتي قمامة بترعة الزمر والمنيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كثفت محافظة الجيزة جهودها للقضاء على بؤر تراكم المخلفات والقمامة، حيث نجحت أجهزة المحافظة ممثلة في هيئة النظافة والتجميل في إزالة بؤرتين للمخلفات بترعة الزمر نطاق حي بولاق الدكرور، والمنيب نطاق حي جنوب الجيزة.

الأنصاري: "رفع 1140 طن مخلفات" استجابة لشكاوى المواطنين


أكد أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت طريق ترعة الزمر عند تقاطعه مع شارع ناهيا أسفل محور الفريق كمال عامر، والمنطقة الواقعة أسفل كوبري المنيب، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات تمكنت من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة وناتج أعمال التطوير بإجمالي 1140 طنًا.

"تحسين الطرق" وتمهيد مواقع رفع المخلفات


أضاف محافظ الجيزة أن الأعمال شملت تطهير مواقع رفع المخلفات، إلى جانب تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وكشط للأتربة لتحسين الحالة العامة للطرق والمحاور المارة بتلك المناطق.

شدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع أحياء بولاق الدكرور وجنوب الجيزة، للمتابعة الدورية ومنع عودة تجمعات المخلفات مرة أخرى.

كما وجه بتكثيف ورديات النظافة وتقليل الفواصل الزمنية بينها، مع رفع الناتج اليومي أولًا بأول لمنع انتقال بؤر المخلفات إلى مناطق جديدة.

وأكد محمد الضبيعي اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، أنه يتم تشديد الرقابة على أعمال رفع ونقل المخلفات، لمنع تساقطها أثناء نقلها إلى محطات المناولة الوسيطة ومقلب شبرامنت الصحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الجيزة ترعة الزمر النظافة والتجميل رفع المخلفات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
زووم

" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
أخبار المحافظات

"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026
أخبار مصر

الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026
بين السماء والأرض.. كيف تنام الطيور دون أن تسقط؟
علاقات

بين السماء والأرض.. كيف تنام الطيور دون أن تسقط؟
مكبلون وراكعون.. بن غفير يتباهى بالاعتداء على معتقلي "أسطول الصمود"- فيديو
شئون عربية و دولية

مكبلون وراكعون.. بن غفير يتباهى بالاعتداء على معتقلي "أسطول الصمود"- فيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.. هل يواجه السوق العقاري المصري فقاعة صامتة؟
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة