انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم

انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسيEGX 30 بنهاية جلسة الأربعاء 20-5-2026 بنسبة 1.59%، ليثبت عند 51936 نقطة، بعدما افتتح عند 52774 نقطة بداية جلسة اليوم.

وحسب بيانات البورصة المصرية اليوم، انخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.37%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.32%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بنحو 6.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بنحو 12.2 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بنحو 1.7 مليار جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم مصر للفنادق بنسبة 19.99%، ليغلق على سعر 32.24 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 26.87 جنيه.

كما صعد سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 8.92%، ليغلق على سعر 138.90 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 127.52 جنيه.

وزاد سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 7.22%، ليغلق على سعر 10.40 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9.70 جنيه.

بينما ارتفع بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا بنسبة 6.53%، ليغلق على سعر 217.20 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 203.88 جنيه.

وصعد EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 3.60%، ليغلق على سعر 4.89 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.72 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 9.15%، ليغلق على سعر 52.53 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 57.82 جنيه.

بينما تراجع سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بنسبة 6.94%، ليغلق على سعر 10.32 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11.09 جنيه.

وانخفض سهم يو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 6.49%، ليغلق على سعر 1.73 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.85 جنيه.

كما تراجع سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 6.09%، ليغلق على سعر 21.60 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 23 جنيهًا.

وهبط سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 5.83%، ليغلق على سعر 1.13 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.2 جنيه.