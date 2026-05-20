إعلان

ماستركارد والبنك التجاري الدولي يعززان جهودهما لدعم ابتكار المدفوعات الرقمية

كتب : منال المصري

01:10 م 20/05/2026

تعاون ماستركارد مع البنك التجاري الدولي-مصر( CIB)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت ماستركارد العالمية للمدفوعات الإكترونية تعاونها مع البنك التجاري الدولي-مصر( CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، لتعزيز ابتكار المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية في السوق المصري.

في إطار هذا التعاون، وفق بيان مشترك من الطرفين اليوم، تدعم ماستركارد البنك التجاري الدولي-مصر في مختلف جوانب المدفوعات الرقمية الأساسية وإصدار البطاقات، بما يمكّنه من تقديم تجارب دفع آمنة وسلسة وفعّالة للمستهلكين والشركات والتجار.
كما تساهم ماستركارد، من خلال تقنياتها المتقدمة وشبكتها العالمية وخبرتها الاستشارية، في تعزيز فهم البنك العميق للسوق وتمكينه من الوصول إلى قاعدة عملائه؛ مما يسهم في تطوير المدفوعات الرقمية وزيادة كفاءتها وتسهيل الوصول إلى حلول الدفع الحديثة.

قال إسلام زكري، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مَجلِس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي-مصر "يؤكد هذا التعاون التزامنا بتوسيع فرص الحصول على الائتمان، وتعزيز الابتكار الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا."
وأضاف "فمن خلال الجمع بين التكنولوجيا والفهم العميق لاحتياجات العملاء، يواصل البنك إطلاق حلول تُحسّن الكفاءة، وترسّخ الأمن، وتدعم الشمول المالي في جميع أنحاء مصر."

وقال آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم غرب المنطقة العربية في ماستركارد: "مع استمرار نمو المدفوعات الرقمية في مصر، يظلّ هذا التعاون ركيزة لبناء أنظمة دفع متكاملة ومرنة. كما يعكس استمرار شراكة ماستركارد مع البنك التجاري الدولي دورها في دعم المؤسسات المالية بتقنيات ورؤى موثوقة تلبّي احتياجات المستهلكين والشركات على حد سواء."

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك التجاري الدولي ماستر كارد بنك CIB

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة": "جمهور عظيم"
زووم

مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة": "جمهور عظيم"
بعد وصول الكيلو إلى 70 جنيها.. 4 بدائل للطماطم الطازجة
نصائح طبية

بعد وصول الكيلو إلى 70 جنيها.. 4 بدائل للطماطم الطازجة
البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار وتسويتها بالكامل
اقتصاد

البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار وتسويتها بالكامل
كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
علاقات

كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
فلوس مقابل الأرقام.. إحالة فني معمل بمدرسة في الغردقة للمحاكمة بتهمة التحرش
أخبار المحافظات

فلوس مقابل الأرقام.. إحالة فني معمل بمدرسة في الغردقة للمحاكمة بتهمة التحرش

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة