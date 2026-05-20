أعلنت ماستركارد العالمية للمدفوعات الإكترونية تعاونها مع البنك التجاري الدولي-مصر( CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، لتعزيز ابتكار المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية في السوق المصري.



في إطار هذا التعاون، وفق بيان مشترك من الطرفين اليوم، تدعم ماستركارد البنك التجاري الدولي-مصر في مختلف جوانب المدفوعات الرقمية الأساسية وإصدار البطاقات، بما يمكّنه من تقديم تجارب دفع آمنة وسلسة وفعّالة للمستهلكين والشركات والتجار.

كما تساهم ماستركارد، من خلال تقنياتها المتقدمة وشبكتها العالمية وخبرتها الاستشارية، في تعزيز فهم البنك العميق للسوق وتمكينه من الوصول إلى قاعدة عملائه؛ مما يسهم في تطوير المدفوعات الرقمية وزيادة كفاءتها وتسهيل الوصول إلى حلول الدفع الحديثة.



قال إسلام زكري، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مَجلِس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي-مصر "يؤكد هذا التعاون التزامنا بتوسيع فرص الحصول على الائتمان، وتعزيز الابتكار الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا."

وأضاف "فمن خلال الجمع بين التكنولوجيا والفهم العميق لاحتياجات العملاء، يواصل البنك إطلاق حلول تُحسّن الكفاءة، وترسّخ الأمن، وتدعم الشمول المالي في جميع أنحاء مصر."

وقال آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم غرب المنطقة العربية في ماستركارد: "مع استمرار نمو المدفوعات الرقمية في مصر، يظلّ هذا التعاون ركيزة لبناء أنظمة دفع متكاملة ومرنة. كما يعكس استمرار شراكة ماستركارد مع البنك التجاري الدولي دورها في دعم المؤسسات المالية بتقنيات ورؤى موثوقة تلبّي احتياجات المستهلكين والشركات على حد سواء."