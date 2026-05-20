سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا الجديدة، اليوم الأربعاء، على حريق جزئي اندلع داخل غرفة مصنع، إثر اشتعال أحد التكييفات، مما أسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بنشوب حريق في أحد المصانع بمدينة المنيا الجديدة، ومحاولة العمال السيطرة عليه.

جرى الدفع بقوات الحماية المدنية، وإخماد الحريق، وتبين نشوبه بسبب ماس في أحد أجهزة التكييف، وأثناء محاولة اخماده، أصيب شخصين بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.