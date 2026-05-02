إصابة عامل بحروق بعد انفجار مبرد محرك لودر في الفرافرة

كتب : محمد الباريسي

08:11 م 02/05/2026

حريق- ارشيفية

أصيب سائق لودر، اليوم السبت، بحروق متفرقة بالجسم، إثر انفجار مبرد محرك "الردياتير" داخل مزرعة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وسط ارتفاع درجات الحرارة.

بلاغ أمني ونقل المصاب للمستشفى

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول مصاب بحروق متفرقة إلى مستشفى الفرافرة المركزي، عقب تعرضه لحادث داخل إحدى المزارع بدائرة المركز.

تفاصيل إصابة سائق اللودر

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة محمد عوض محمود حسن، 28 عامًا، سائق لودر، بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والذراع الأيسر، أثناء عمله داخل مزرعة بقرية الكفاح.

نقل المصاب تحت الملاحظة الطبية

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم، ووضعه تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته الصحية وتقديم الرعاية المطلوبة.

تحذيرات مع ارتفاع درجات الحرارة

وتتكرر مثل هذه الحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة وتشغيل المعدات الثقيلة لفترات طويلة، ما يستدعي فحص أنظمة التبريد بالمركبات بشكل دوري، وتجنب فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حفاظًا على سلامة العاملين.

سائق لودر انفجار ردياتير مستشفى الفرافرة الوادي الجديد

