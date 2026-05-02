بينهم أطفال.. إصابة 3 أشخاص بلدغات الطريشة والعقارب في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

07:18 م 02/05/2026

ثعبان الطريشة

أصيب 3 أشخاص بلدغات ثعبان الحية المعروف بـ"الطريشة" والعقارب السامة، اليوم السبت، بمركزي الخارجة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بالتزامن مع موجة من العواصف الترابية التي ضربت مناطق متفرقة بالمحافظة.

إصابة مزارع بلدغة ثعبان الطريشة

وتبين إصابة معتز بخيت محمد، 33 عامًا، بعدما تعرض للدغة من ثعبان الطريشة أثناء وجوده داخل أرض زراعية بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

العقارب تلدغ طفلين بالفرافرة

كما تعرض الطفل آدم محمد رجب، 3 أعوام، للدغة عقرب سام داخل منزله بواحة الفرافرة، فيما أصيب الطفل عبده محمد عيد، 9 أعوام، بلدغة عقرب داخل منزله بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة.

نقل المصابين للمستشفيات

وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفرافرة المركزي ومستشفى الخارجة التخصصي، حيث تم حقنهم بمصل الثعابين والعقارب، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتهم الصحية.

الحوادث تزامنت مع العواصف الترابية

وتزامنت تلك الحوادث مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها محافظة الوادي الجديد، حيث تسببت العواصف الترابية في اضطراب الحركة وانخفاض مستوى الرؤية ببعض المناطق، وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر.

