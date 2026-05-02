ضربت عاصفة ترابية شديدة، اليوم السبت، مختلف مراكز محافظة الوادي الجديد، مصحوبة برياح محملة بالأتربة، ما تسبب في انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

رفع حالة الطوارئ وغرف العمليات

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية، لمتابعة تطورات الطقس السيئ على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة.

تحذيرات عاجلة للسائقين

ونبهت الجهات المعنية السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على طريقي الخارجة – أسيوط والداخلة – الفرافرة، مع الالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور، بسبب انخفاض مستوى الرؤية وتقلبات الطقس.

إرشادات للمواطنين ومرضى الحساسية

وشددت المحافظة على المواطنين بضرورة تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أثناء نشاط الرياح، مع غلق النوافذ بإحكام، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، خاصة لمرضى الصدر والحساسية.

استعدادات صحية ومرورية

وفي السياق ذاته، رفعت مرافق الإسعاف ومديريات الصحة والطرق حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث أو إصابات، مع الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات الطوارئ على الطرق الرئيسية للتدخل السريع عند الحاجة.

وناشدت المحافظة المواطنين متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، لحين استقرار الأحوال الجوية وتحسن الرؤية خلال الساعات المقبلة.