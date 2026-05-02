إيران: الصراع مع أمريكا وارد.. ونعد "العدو" بمفاجآت تفوق تصوره

كتب : محمد جعفر

07:21 م 02/05/2026

العميد محمد جعفر أسدي

قال العميد محمد جعفر مسؤول عسكري إيراني كبير، إن تجدد الصراع مع الولايات المتحدة "أمر وارد" بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مقترح سلام من طهران.

إجراءات مفاجئة ضد العدو

وأضاف العميد محمد جعفر أسدي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الإيرانية: "لقد أظهرت الأدلة أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بأي وعود أو اتفاقيات"، مشيرًا إلى أن هناك خطط لتنفيذ إجراءات مفاجئة ضد العدو، تتجاوز تصوره.

وفي الوقت نفسه، أعادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية التأكيد على موقفها المتشدد بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز.

الحرس الثوري مصدر قوة الشعب الإيراني

وذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية يوم السبت: "بفضل هيمنتها وسيطرتها على ما يقرب من 2000 كيلومتر من الساحل الإيراني في الخليج العربي ومضيق هرمز، ستجعل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني هذه المنطقة المائية مصدراً للرزق والقوة للشعب الإيراني العزيز ومصدراً للأمن والازدهار للمنطقة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب مراراً وتكراراً باستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز منذ إعلانه وقف إطلاق النار مطلع الشهر الماضي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ردوا بأن المضيق سيبقى تحت إشراف إيران.

حرب إيران الحرس الثوري إيران وأمريكا مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
رياضة محلية

بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
اغتيال باسم الحب.. حكاية "ميرنا ودعاء" مع الزواج المرفوض
حوادث وقضايا

اغتيال باسم الحب.. حكاية "ميرنا ودعاء" مع الزواج المرفوض

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
أخبار مصر

بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟

