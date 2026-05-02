قال العميد محمد جعفر مسؤول عسكري إيراني كبير، إن تجدد الصراع مع الولايات المتحدة "أمر وارد" بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مقترح سلام من طهران.

إجراءات مفاجئة ضد العدو

وأضاف العميد محمد جعفر أسدي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الإيرانية: "لقد أظهرت الأدلة أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بأي وعود أو اتفاقيات"، مشيرًا إلى أن هناك خطط لتنفيذ إجراءات مفاجئة ضد العدو، تتجاوز تصوره.

وفي الوقت نفسه، أعادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية التأكيد على موقفها المتشدد بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز.

الحرس الثوري مصدر قوة الشعب الإيراني

وذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية يوم السبت: "بفضل هيمنتها وسيطرتها على ما يقرب من 2000 كيلومتر من الساحل الإيراني في الخليج العربي ومضيق هرمز، ستجعل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني هذه المنطقة المائية مصدراً للرزق والقوة للشعب الإيراني العزيز ومصدراً للأمن والازدهار للمنطقة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب مراراً وتكراراً باستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز منذ إعلانه وقف إطلاق النار مطلع الشهر الماضي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ردوا بأن المضيق سيبقى تحت إشراف إيران.