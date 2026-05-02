قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريم فني تشغيل وصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

هيئة المحكمة وإجراءات الجلسة

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور أحمد الخمري وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تفاصيل الواقعة وبداية التحريات

وتعود أحداث القضية إلى 19 يناير الماضي، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس، تفيد بقيام المتهم "ن.ص.إ.ع"، 39 عامًا، والمقيم بمدينة أبو زنيمة، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، واتخاذ مسكنه كمخزن لتلك المواد، مستخدمًا سيارة ملاكي في ترويجها.

كمين وضبط كميات من الحشيش

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، جرى إعداد كمين للمتهم أثناء استعداده لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه، وتمكنت القوات من ضبطه بمنطقة عمائر الفيروز بمدينة أبو زنيمة.

وأسفر التفتيش عن العثور بحوزته على جوال بلاستيكي يحتوي على 482 قطعة من مخدر الحشيش، بوزن إجمالي 2 كيلوجرام و318 جرامًا، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترافات المتهم وإحالة القضية

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 16 جنح أبو زنيمة لسنة 2026، والتحفظ على السيارة، وحبسه على ذمة التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بالحكم المتقدم في القضية رقم 77 كلي جنوب سيناء لسنة 2026.