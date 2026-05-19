بالصور- تشييع جنازة والد الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم بمقابر الشموت في بنها

كتب : أسامة علاء الدين

03:32 م 19/05/2026
    تشييع جثمان والد الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم (8)
    تشييع جثمان والد الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم (2)
    تشييع جثمان والد الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم (7)

تشييع الجثمان بمشاركة الأهالي والأسرة

شيّع أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية جنازة والد الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم إلى مثواه الأخير بمقابر الشموت، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد النور بمدينة بنها، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وأفراد الأسرة والمقربين.

وشهدت مراسم الجنازة حضور أبناء الراحل، بينهم الشاعر هاني عبد الكريم، والدكتور محمد عبد الكريم كبير الخبراء بوزارة العدل، إلى جانب عدد من الأقارب والمحبين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة الأسرة في مصابها.

العزاء بمضيفة الفرقان في بنها

وأعلنت أسرة الراحل تلقي العزاء مساء اليوم بمضيفة الفرقان بمدينة بنها خلف المساحة، عقب صلاة المغرب، وذلك وفق ما أعلنته الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم قد أعلن وفاة والده من خلال منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، كتب فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج عبد الكريم حسن عفيفي، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد النور بمنشية النور ببنها، والعزاء بمسجد الفرقان ببنها خلف المساحة”.

مسيرة فنية حافلة لـ«مهندس الكلمة»

ويعد الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم واحدًا من أبرز شعراء الأغنية في مصر والوطن العربي، حيث وُلد بمحافظة القليوبية في 11 نوفمبر 1975، وحصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية، قبل أن يحقق شهرة واسعة في مجال كتابة الأغاني.

وبدأ هاني عبد الكريم مسيرته الفنية مع الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال أغنية “آه يا ليل” عام 2002، ليحصل بعدها على لقب “مهندس الكلمة”، بعدما تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي.

تعاون مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي

وشهدت مسيرة هاني عبد الكريم تعاونات فنية واسعة مع نخبة من المطربين والمطربات، من بينهم عمرو دياب وإليسا وحسين الجسمي وصابر الرباعي وأصالة وأنغام ونانسي عجرم وماجد المهندس وغيرهم من نجوم الغناء في الوطن العربي.

كما حققت أعماله الغنائية نجاحًا واسعًا في الشرق الأوسط، وتمت ترجمة وإعادة تقديم عدد من أغانيه بعدة لغات، من بينها التركية والهندية واليونانية والفرنسية، وهو ما ساهم في انتشار أعماله الفنية خارج الوطن العربي.

