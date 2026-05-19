شرم الشيخ البحري تستقبل السفينة السياحية AROYA وعلى متنها 2957 سائحًا

كشف والد "سلوى محمود عبدالعزيز"، ضحية جريمة الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تفاصيل جديدة ومؤثرة عن الساعات الأخيرة قبل مقتل ابنته على يد زوجها داخل منزل الأسرة، مؤكدًا أن خلافًا بسيطًا تحول إلى مأساة أنهت حياة ابنته وتركت طفلين في حالة صدمة.

وقال والد المجني عليها لـ مصراوي، إن بداية الخلاف كانت بعدما حاولت ابنته منع نجلها الصغير من الاقتراب من الترعة خوفًا عليه، وعندما عاقبته ووبخته تدخل الزوج ووالدته في الأمر وبدأت المشادة داخل المنزل.

"هجوزك ست ستها"

وأضاف والد الضحية أن والدة الزوج وجهت كلمات قاسية لابنته، وطلبت من نجلها تطليقها، قائلة له: "طلقها وأنا هجوزك ست ستها"، مشيرًا إلى أن الزوج ألقى عليها يمين الطلاق خلال المشادة.

وأوضح والد الضحية أن ابنته ردت على زوجها قائلة: "خلاص أنا محرمة عليك"، ثم اتصلت به وطلب حضوره ليأخذها من بيت زوجها.

"لقيت الناس بتقول بنتك اتقتلت"

وأشار الأب إلى أنه أخبر ابنته بأنه سيحضر مع شقيقها لأخذها، إلا أنه بعد وقت قصير فوجئ باتصالات من الأهالي تخبره بأن زوج ابنته قتلها داخل المنزل. وأضاف الأب في حالة انهيار: "روحت لقيت بنتي غرقانة في دمها والناس متجمعة قدام البيت".

شهادة الأطفال أمام النيابة

وأكد والد المجني عليها أن طفلي ابنته أدليا بأقوال صادمة خلال التحقيقات، حيث أخبرا جدهم بما شاهداه داخل المنزل لحظة وقوع الجريمة، وقال إن الأطفال قالوا أمام جهات التحقيق: "بابا ضرب ماما بالسكين زي الفرخة وماتت".

خلفية الواقعة

وكانت قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم قد شهدت جريمة مأساوية بعدما أقدم عامل على إنهاء حياة زوجته إثر خلافات أسرية داخل منزل الأسرة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج تعدى على زوجته باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابتها بطعنة نافذة أودت بحياتها، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم.

ونُقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.