الدقهلية تستعد لتشييع جثامين ضحايا حادث طريق توشكى بأسوان

كتب : رامي محمود

07:00 ص 18/05/2026

اعمال رفع حادث بطريق توشكى

يستعد أهالي قرية الخضيري بمركز منية النصر ومراكز ميت سلسيل والجمالية بمحافظة الدقهلية لتشييع جثامين 8 من ضحايا حادث اصطدام سيارة ربع نقل بتريلا على طريق (توشكى – شرق العوينات) بمحافظة أسوان.

ومن المقرر أن تصل الجثامين اليوم الاثنين، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة عليها وتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرهم.

أسماء ضحايا حادث الطريق

وأسفر الحادث عن وفاة: محمود السيد شعبان، أحمد رجب محمد، محمد جمعة عمر، حسن محمد العشماوي، محمد مسعد الكفافي من مركز منية النصر، بالإضافة إلى عبد الله عبد الرحمن، ومحمد السيد الشربيني من مركز الجمالية، وإسلام عبده كامل من مركز ميت سلسيل.

محافظ الدقهلية يعزي أسر الضحايا

وقدّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ، فور علمه بالحادث، التنسيق مع محافظة أسوان لسرعة إنهاء إجراءات نقل الجثامين من مستشفى أبو سمبل إلى مطار أسوان، ثم إلى مطار القاهرة، مع متابعة وصولها بسيارات الإسعاف.

دعم اجتماعي لأسر الضحايا

ووجّه محافظ الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر الضحايا، وصرف المساعدات المالية المقررة، وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية لهم.

