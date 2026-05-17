فستان الفرح تحول كفن.. صدمة في المنوفية لوفاة طبيبة شابة قبل عقد قرانها

كتب : أحمد الباهي

12:22 م 17/05/2026

الفقيدة نور ضبش

سيطرت حالة من الحزن والصدمة على أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية، عقب إعلان وفاة طبيبة تدعى نور أحمد ضبش بشكل مفاجئ، وسط حالة من الذهول بين أسرتها وأصدقائها وزملائها، خاصة أنها كانت تستعد لعقد قرانها.

وكانت الطبيبة الشابة تعيش أجواء الفرحة برفقة أسرتها وصديقاتها، حيث انشغلت خلال الفترة الأخيرة بتجهيز فستان عقد القران والاستعداد لحفل الزفاف، قبل أن يتحول المشهد بشكل مفاجئ إلى حالة من الحزن والبكاء بعد وفاتها.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء، حيث نعى المئات الطبيبة الشابة بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنها كانت تتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وأن خبر وفاتها شكّل صدمة كبيرة بين أبناء مدينة منوف.

كما عبّر عدد من زميلاتها وأصدقائها عن حزنهم الشديد لرحيلها المفاجئ، مؤكدين أن الجميع كان ينتظر مشاركتها فرحتها خلال الأيام المقبلة، إلا أن القدر حال دون ذلك.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي الذين حرصوا على الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، مطالبين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب المؤلم.

