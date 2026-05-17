إعلان

أبوالغيط يدين الاعتداء على محطة "براكة" للطاقة النووية بالإمارات

كتب : مصراوي

07:46 م 17/05/2026

أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة (أ ش أ)

أدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداء الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة، مؤكدا أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.

وأعرب "أبو الغيط" عن ارتياحه لتأكيد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات بأن الحريق الذي نشب في محيط المحطة النووية لم يؤثر على سلامة المحطة النووية ولم يؤثر على مستويات السلامة الاشعاعية.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الأمين العام فى بيان، اليوم الأحد، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجوم على الإمارات الإمارات أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية محطة براكة للطاقة النووية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حرب إيران.. ترامب: على طهران تقديم مقترح أفضل وإلا ستواجه ضربات أشد قسوة
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. ترامب: على طهران تقديم مقترح أفضل وإلا ستواجه ضربات أشد قسوة
لماذا تشعر بوخز كهربائي عند لمس شخص أو سطح معدني؟
نصائح طبية

لماذا تشعر بوخز كهربائي عند لمس شخص أو سطح معدني؟
طقس الإثنين.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تصل لـ47 درجة وتحذيرات من رياح
أخبار مصر

طقس الإثنين.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تصل لـ47 درجة وتحذيرات من رياح
الصور الأولى من حفل زفاف مدافع النادي الأهلي عمرو الجزار
مصراوي ستوري

الصور الأولى من حفل زفاف مدافع النادي الأهلي عمرو الجزار
أبراج تعرف كيف تكسب المال بسرعة.. هل أنت منهم؟
علاقات

أبراج تعرف كيف تكسب المال بسرعة.. هل أنت منهم؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات