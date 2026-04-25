أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن معدلات توريد محصول القمح مبشرة بمختلف مراكز المحافظة، مشيرة إلى أن التيسيرات المقدمة للمزارعين أسهمت في زيادة معدلات التوريد، حيث بلغ إجمالي ما جرى توريده حتى صباح اليوم السبت 5198 طنًا.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن المحافظة جهزت 39 موقعًا متنوعًا بين صوامع وشون وهناجر ونقاط تجميع، لاستقبال محصول القمح من الموردين، مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الفنية والتخزينية للحفاظ على جودة المحصول.

سرعة الاستلام وصرف المستحقات

وشددت محافظ البحيرة، على أهمية تيسير الإجراءات أمام المزارعين، وتنظيم حركة دخول وخروج سيارات النقل داخل مواقع الاستلام، بما يضمن سرعة إنهاء عمليات التوريد ومنع التكدسات.

كما وجهت بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، بما يخفف الأعباء عن المزارعين ويشجعهم على زيادة كميات القمح الموردة.

متابعة يومية لمنظومة التوريد

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، استمرار المتابعة اليومية لأعمال التوريد بجميع المواقع، مع التعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الموردين، لضمان تحقيق المستهدف من الكميات الموردة خلال الموسم الحالي، ودعم جهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.