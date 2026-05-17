أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، أن أفضل الطرق للتقرب إلى الله، تبدأ بالتحلى بالفضائل مثل الرحمة والعفو والكرم والجود والتسامح واللين، مع التخلى فى الوقت نفسه عن الرذائل، مشيرًا إلى أن المسلم الحقيقى هو من سلم الناس من لسانه، فلا يسيء لأحد ولا يحمل فى قلبه حقدًا أو كراهية.

وأوضح عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك قاعدة فقهية مهمة ينبغى الانتباه لها، وهى أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، بمعنى أن الإنسان قبل أن يفكر كيف ينفع غيره، عليه أولًا أن يتجنب إيذاء الآخرين أو التسبب فى حزنهم وأذاهم، مؤكدًا أن هذا هو جوهر مقاصد الشريعة.

وأضاف أن مفهوم الصدقة واسع وعظيم، وليس مقتصرًا على المال فقط، لافتًا إلى حديث النبى صلى الله عليه وسلم: "على كل مسلم صدقة"، موضحًا أن الصحابة تساءلوا عن حال من لا يملك المال، فبيّن لهم النبى أن العمل والكسب والإنفاق منه صدقة.

وأشار إلى أن من لم يستطع العمل أو التصدق بالمال، يمكنه أن يعين المحتاج، أو يرشد الناس إلى الخير، أو يقول كلمة طيبة، فكل ذلك من أبواب الصدقات التى يثاب عليها الإنسان.