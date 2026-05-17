هل تستأنف الحرب؟.. أكسيوس: ترامب ونتنياهو بحثا في اتصال هاتفي الملف الإيراني

كتب : وكالات

07:09 م 17/05/2026

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا في اتصال هاتفي اليوم الأحد، الملف الإيراني.
وأكد مراسل أكسيوس باراك رافيد، في منشور له على منصة أكس، أن نتنياهو تحدث مع ترامب وناقش معه الحرب في إيران·

احتمال استئناف حرب إيران

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، إن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف حرب إيران، مؤكدًا أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

التصعيد مع إيران

وكان توقع المسؤولون الإسرائيليون، أن يتخذ ترامب قرارات جديدة تتعلق بالتصعيد مع إيران، مؤكدين أن أحد الخيارات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي تتمثل في استئناف "مشروع الحرية" في مضيق هرمز.
وأكد المسؤولون الأمريكيين، أن واشنطن وتل أبيب ترى أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يشكل أداة ضغط قوية قد تدفع طهران إلى الاستسلام دون الحاجة إلى تنفيذ عمل عسكري مباشر.

