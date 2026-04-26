تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بمدينة رشيد، في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.

استئناف على الحكم الصادر

كان خالد عبدالرحمن السعيد، محامي أسرة المجني عليه، تقدم باستئناف مسبب على الحكم الصادر، اعتراضًا على العقوبة المقضي بها، مؤكدًا أن الواقعة قيدت بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأن العقوبة لا تتناسب مع جسامة الجريمة.

وأكد السعيد، أنه بذل جهودًا قانونية مكثفة خلال الفترة الماضية، حتى جرى تحريك الاستئناف، مشددًا على تمسك أسرة المجني عليه بحقها في القصاص وتحقيق العدالة الكاملة، مشيرًا إلى حضوره جلسة اليوم للدفاع عن حقوق الأسرة أمام محكمة الاستئناف.

تفاصيل الحكم الابتدائي

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، قضت بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، بعد إدانتهما بقتل أحمد المسلماني، كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تفاصيل الواقعة والتحريات

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة أحمد المسلماني، ونقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات الأمنية تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة، وجرى ضبطهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، قبل إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

دماء على الذهب.. القصة الكاملة للاعتداء على تاجر مصوغات أمام المارة بالبحيرة