حققت جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية إنجازًا جديدًا بإدراجها ضمن أفضل 10 أكاديميات لـ Cisco على مستوى الجامعات المصرية، في تقدير يعكس نجاح الجامعة في تنفيذ برامج متخصصة لبناء المهارات الرقمية وتأهيل الطلاب والباحثين للمنافسة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وسوق العمل الرقمي.

بيان الجامعة وتقدير الجهود

وأصدرت جامعة المنصورة بيانًا أكدت فيه أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود التي قادها مركز تطوير الأداء الجامعي وأكاديمية Cisco بالجامعة، برعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتوسع في الشهادات المهنية الدولية وربط الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي المتخصص.

مبادرة لدعم الطلاب بالمنح الدولية

وفي هذا الإطار، أطلق مركز تطوير الأداء الجامعي مبادرة لتوفير منح مجانية لطلاب وباحثي الجامعة للحصول على الرخصة الدولية المعتمدة من Cisco في مجالات تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن السيبراني، بالتنسيق مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وجرى تنفيذ المبادرة بإشراف الدكتور محمد غنيم، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور محمد ممدوح عبد الخالق، نائب مدير المركز والمشرف على أكاديمية Cisco بجامعة المنصورة، وبالتعاون مع كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات.

تعاون بين كليات الجامعة المختلفة

كما شهدت المبادرة تنسيقًا مشتركًا مع الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، والدكتورة نهى هيكل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، في إطار تكامل جهود قطاعات الجامعة المختلفة لدعم الطلاب والباحثين وتأهيلهم للمهارات المطلوبة في المجالات التكنولوجية الحديثة.

إقبال كبير على المنح التدريبية

وشهدت المبادرة إقبالًا لافتًا من طلاب وباحثي الجامعة منذ الإعلان عنها خلال شهر مارس الماضي، حيث تقدم نحو 600 طالب وباحث للاستفادة من المنح التدريبية، وخضعوا لعملية تقييم ومفاضلة وفق معايير محددة، أسفرت عن اختيار 25 طالبًا وباحثًا للحصول على منح مجانية كاملة لأداء اختبار الرخصة الدولية المعتمدة من Cisco، والتي تُعد من الشهادات المهنية المعترف بها عالميًا في مجالات الشبكات والأمن السيبراني.

تنفيذ واختبارات ودعم فني

وعلى مستوى التنفيذ، تولى مركز تطوير الأداء الجامعي تنظيم الاختبارات الخاصة بالمبادرة، مع توفير الدعم الفني والتنظيمي للمشاركين، وبمساهمة فعالة من المهندسة يارا حسام، منسق الاختبارات، في متابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة بالاختبارات.

دعم سوق العمل والتحول الرقمي

وأتاحت المبادرة للطلاب والباحثين فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة تدعم جاهزيتهم لسوق العمل، وتعزز فرصهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن السيبراني، في ظل التوسع المتسارع في متطلبات الاقتصاد الرقمي.

تأكيد لمكانة الجامعة التكنولوجية

ويمثل إدراج جامعة المنصورة ضمن أفضل أكاديميات Cisco على مستوى الجمهورية تأكيدًا لمكانتها في مجال التدريب المهني والتكنولوجي، ودورها في توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.