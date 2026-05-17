قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق عاطل إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل صديقه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبدالله، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد المعطي محمد هاشم، والمستشار أمير مجدي دميان، والمستشار محمد توفيق محمد، وسكرتير المحكمة، محمد أبو الخير.

بلاغ بوجود قتيل في الشارع

ترجع وقائع القضية رقم 39659 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بورود بلاغ يفيد تعدي عاطل على آخر ووفاته متأثرًا بإصابته.

المتهم هدد المجني عليه بالقتل

ووفقًا لأوراق القضية، نشبت خلافات بين المتهم المتهم "ر.ال.ر" عاطل، والمجني عليه "ي.م.ع"، فهدده الأول بأنه سيقوم بإزهاق روحه انتقامًا منه إذا قابله في أي مكان.

طعنة واحدة أنهت حياة المجني عليه

وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد سلاح أبيض وترصد للمجني عليه وعندما شاهده جرى خلفه وطعنه بسلاح أبيض طعنة واحدة في الصدر أودت بحياته.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.