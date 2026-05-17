أكدت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، السيدة "شيوي مين"، أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين بكين والقاهرة دخل "مرحلة الفرص الذهبية" عقب بدء تطبيق سياسة الإعفاء الجمركي الكامل على الواردات من جميع الدول الأفريقية الـ 53 التي تربطها علاقات دبلوماسية بالصين، ومن بينها مصر، وذلك منذ مطلع مايو الجاري.

وصول أول شحنة برتقال مصري بعد تطبيق قرار الإعفاء الجمركي

وكشفت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، "شيوي مين"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن استقبال جمارك شنغهاي خلال شهر مايو الجاري أول دفعة من البرتقال المصري الطازج بكمية بلغت 516 طنًا، مستفيدة من سياسة "الجمارك الصفرية" التي بدأت الصين تطبيقها رسميًا.

وأوضحت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، السيدة "شيوي مين"، أن هذه الشحنة حصلت على إعفاء جمركي قدره 320 ألف يوان صيني، ما يعادل خفضًا بنحو 5 جنيهات مصرية لكل كيلوغرام من الرسوم، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية كبرى بأسواق بكين.

قرار الإعفاء الجمركي الشامل

ويأتي وصول هذه الشحنة تفعيلاً لقرار الصين بتطبيق سياسة الإعفاء الجمركي الكامل على الواردات من جميع الدول الأفريقية الـ 53 التي تربطها علاقات دبلوماسية بالصين، ومن بينها مصر، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2026.

ويهدف هذا الإجراء، الذي يقوده الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى تعزيز الانفتاح وتوسيع التعاون التجاري بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

3 ركائز لـ "المرحلة الذهبية" في التجارة

أشارت القنصل الصيني "شيوي مين" إلى أن أهمية هذه السياسة تكمن في ثلاث ركائز؛ أولها "الشمولية" كأول قوة اقتصادية كبرى تمنح إعفاءً جمركيًا كاملاً للدول الأفريقية، وثانيها "الأحادية" كخطوة مستقلة لفتح سوق يضم 1.4 مليار نسمة دون شروط سياسية، وثالثها "الترتيب الرائد" الذي يمنح ترتيبًا لمدة عامين لتسهيل نفاذ السلع الزراعية عبر "الممر الأخضر" المطور، تمهيدًا لتحقيق إعفاء مستقر ومؤسسي طويل الأمد.

جذب الاستثمارات وتطوير سلاسل القيمة

أوضحت القنصل العام الصيني أن زاوية التأثير الأهم للإعفاء تتمثل في جذب مزيد من الاستثمارات النوعية إلى مصر في قطاعات الكتان، المنسوجات المنزلية الراقية، معالجة المنتجات الزراعية، ومواد البناء والكيماويات.

ويسعى هذا التوجه إلى رفع جودة الصناعة المصرية وتحويلها من إنتاج السلع منخفضة القيمة المضافة إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع آفاق السوق أمام الصادرات المصرية من المانجو والعنب والبصل والحجر والمنسوجات.

آفاق التعاون الرقمي والأخضر

أكدت قنصل عام الصين على أن تطبيق الإعفاء الجمركي يفتح أبوابًا جديدة للتعاون في مجالات التجارة الرقمية، تجارة الخدمات، النقل البحري، والصناعات الخضراء.

ودعت "شيوي مين" مجتمع الأعمال والشركات المصرية لاغتنام هذه الفرصة الذهبية للتواصل مع السوق الصينية، مؤكدة أن خفض الرسوم الجمركية سيضخ زخمًا قويًا في مسار التحديث والتنمية المشتركة ويحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين.