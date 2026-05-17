سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تأشيرات السفر ومستندات رحلة الحج لـ184 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وذلك خلال الاجتماع الختامي والتنسيقي الأخير الذي عُقد بمركزي الخارجة والداخلة، استعدادًا لتوجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وجرى تنظيم اللقاءات على مدار يومين متتاليين، نظرًا لبعد المسافات بين مراكز المحافظة الخمسة، بهدف تسهيل استلام الحجاج لتأشيرات السفر والأوراق النهائية الخاصة بالرحلة قبل موعد السفر.

تعليمات وإرشادات للحجاج

وقالت الدكتورة أسماء حجازي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمشرف الإداري على رحلة الحج ضمن فريق مكوّن من 4 مشرفين، إن اللقاءات تضمنت تسليم التأشيرات ومستندات السفر، إلى جانب توزيع هدايا تذكارية وتقديم التعليمات والإرشادات النهائية المتعلقة برحلة الحج.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على توفير أقصى درجات الراحة والرعاية لحجاج الجمعيات طوال فترة وجودهم بالأراضي المقدسة، مشيرة إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بذلت جهودًا كبيرة لتذليل العقبات أمام الحجاج ومتابعة جميع الإجراءات التنظيمية.

متابعة مستمرة حتى العودة

من جانبه، أكد محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية تتابع جميع الإجراءات الخاصة بحجاج الجمعيات منذ مرحلة إنهاء الأوراق وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة والجهات المعنية.

وأشار إلى توفير أوجه الدعم والرعاية الكاملة لضيوف الرحمن، مع متابعة مستمرة لتفاصيل الإقامة والتنقلات داخل الأراضي المقدسة.

حضور قيادات ومشرفي الرحلة

وشهد اللقاء حضور جميل سعيد عبد المجيد المشرف العام، والدكتورة أسماء عبدالله حجازي، وحسن محمود أبو طاهر، وزايد عبدالعزيز عبدالنبي مشرفي المجموعات، إلى جانب محمود بسيوني مدير إدارة الجمعيات، وإسلام كمال مراجع مالي إدارة الجمعيات.

وجرى تنظيم اللقاءات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج والعمرة.

دور المؤسسة القومية للحج والعمرة

وتُعد المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إحدى الجهات التابعة لمنظومة وزارة التضامن الاجتماعي، وتختص بتنظيم رحلات حج الجمعيات الأهلية، باعتبارها مؤسسة أهلية ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح، وفق الضوابط المنظمة التي تحددها الوزارة سنويًا.