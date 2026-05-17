"الصحة" تبحث ضم 600 ألف محامٍ وأسرهم إلى منظومة التأمين الصحي

كتب : أحمد جمعة

02:07 م 17/05/2026

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة

تبحث وزارة الصحة والسكان، دراسة ضم نحو 600 ألف محامٍ وأسرهم إلى منظومة التأمين الصحي، في إطار جهود توسيع مظلة الرعاية الصحية الشاملة، وتعزيز التعاون مع نقابة المحامين.

واستقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في اجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتقديم خدمات صحية متكاملة لأعضائها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل استفادة أعضاء النقابة وأسرهم والعاملين بها من الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الوزارة، خاصة في المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك مواطني المحافظات الأخرى.

ووجه الوزير بدراسة أوضاع النقابة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، تمهيدًا لانتفاع أكثر من 600 ألف محامٍ وأسرهم بهذه المنظومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.

حضر الاجتماع إلى جانب نقيب المحامين، كل من الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، والسيد جابر عضو مجلس النقابة العامة.

