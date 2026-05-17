شهد سوق السيارات المصري خلال الأيام القليلة الماضية طرح عدد من السيارات الكهربائية التابعة لعلامات تجارية مختلفة، وتنوعت هذه السيارات بين الطرز الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى الطرازات الفارهة.

وكانت السيارة جيلي جالاكسي EX2 من أبرز الطرز التي تم الكشف عنها، إذ وضعها تسعيرها الرسمي في صدارة قائمة السيارات الكهربائية الأرخص سعرًا في مصر، متفوقة بذلك على دونج فينج Box التي احتفظت بالصدارة لنحو عام كامل.

أسعار "دونج فينج Box" مقارنة بـ"جيلي جالاكسي EX2" في مصر

تتوفر سيارة دونج فينج Box الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك المدمجة، بفئتين من التجهيزات؛ تبدأ أسعار الأولى من 770 ألف جنيه، وتأتي ببطارية توفر مدى سير يصل إلى 330 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما تُقدم الفئة الثانية بسعر 870 ألف جنيه، مع مدى سير يصل إلى 430 كيلومترًا.

في المقابل، تتوفر جيلي جالاكسي EX2 بفئتين أيضًا، الأولى بسعر رسمي يبلغ 750 ألف جنيه، وتوفر مدى سير يصل إلى 325 كيلومترًا، فيما تطرح الفئة الثانية بسعر 850 ألف جنيه، مع مدى سير يبلغ 395 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

مقارنة نظام الدفع في جيلي جالاكسي EX2 ودونج فينج Box

تعتمد دونج فينج Box على محرك كهربائي يولد قوة 95 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، وتدعم الشحن السريع، كما تُقدم بخيارين للبطاريات يتيحان مدى سير يصل إلى 330 و430 كيلومترًا.

أما جيلي جالاكسي EX2 فتعتمد على محرك كهربائي بقوة 115 حصانًا، وعزم دوران 150 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تبلغ 130 كم/س، وتأتي مزودة ببطارية من نوع LFP بسعة 40.8 كيلوواط/ساعة.

أبعاد جيلي جالاكسي EX2 مقارنة بـ دونج فينج Box

تأتي جيلي جالاكسي EX2 بطول 4,135 مم، وعرض 1,805 مم، وارتفاع 1,570 مم، بينما يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2,650 مم، ويصل وزنها الفارغ إلى نحو 1,285 كجم.

في المقابل، يبلغ طول دونج فينج Box نحو 4,030 مم، وعرضها 1,810 مم، وارتفاعها 1,570 مم، فيما يصل طول قاعدة عجلاتها إلى 2,660 مم.

تجهيزات جيلي جالاكسي EX2 مقارنة بـ دونج فينج Box

تقدم جيلي جالاكسي EX2 مجموعة من التجهيزات التكنولوجية الحديثة، أبرزها شاشة ترفيه رئيسية قياس 14.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، بالإضافة إلى نظام التشغيل Flyme Auto.

كما تدعم السيارة الشحن اللاسلكي للهواتف، والتشغيل الذكي بدون مفتاح، مع إمكانية التحكم في بعض وظائف السيارة عن بُعد عبر تطبيق ذكي، إلى جانب نظام إضاءة داخلية متعددة الألوان Ambient Lighting.

وعلى الجانب الآخر، تأتي دونج فينج Box بشاشة عدادات LCD قياس 7 بوصات، وشاشة تحكم مركزية عالية الدقة قياس 10 بوصات، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، ونظام إضاءة LED.

أنظمة الأمان في دونج فينج Box مقارنة بـ جيلي جالاكسي EX2

تضم دونج فينج Box ما يصل إلى 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة فرامل متطورة، ونظام الثبات الإلكتروني للتحكم في توازن السيارة ومنع الانزلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، ومساعد الفرامل (BA)، فضلًا عن مجموعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة للقيادة الآمنة داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

أما جيلي جالاكسي EX2 فتقدم حزمة متطورة من أنظمة مساعدة السائق ADAS، تشمل نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ومثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من مغادرة الحارة المرورية.

كما تعتمد السيارة على هيكل عالي الصلابة لتعزيز مستويات الأمان، إلى جانب نظام رؤية محيطية 540 درجة يوفر رؤية شاملة لمحيط السيارة عبر الشاشة الوسطية، بما يساعد على القيادة الآمنة داخل الطرق الضيقة والمزدحمة.

