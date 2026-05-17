كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر باستخدام ألواح خشبية وحجارة بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهم طرف أول عامل "له معلومات جنائية" مصاب بجروح وكدمات متفرقة ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وطرف ثان مكون من 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم عاملون بإحدى مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بدائرة قسم ثان العامرية.

سبب الواقعة

وبمواجهة الطرف الثاني، أقروا بأن زوجة الطرف الأول تواصلت معهم هاتفيا وطلبت منهم اصطحاب زوجها إلى المصحة للعلاج، إلا أنه رفض، فقاموا بالتعدي عليه وإجباره على التوجه إلى المصحة. كما أيد الطرف الأول ذات الأقوال.

ضبط المتهمين

وأمكن ضبط زوجة المجني عليه ومالك المصحة، وبمواجهتهما أيدا ما سبق. كما تم التحفظ على مالك المصحة لقيامه بإدارتها بدون ترخيص.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصحة غير المرخصة.

