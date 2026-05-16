سقط بحقيبة حشيش.. المشدد 10 سنة لعاطل في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:37 م 16/05/2026

تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

تفاصيل القضية

ترجع وقائع القضية رقم 20209 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث ، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

التحريات كشفت تاجر المخدرات

ووفقًا لأوراق القضية، أكدت التحريات مزاولة المتهم "ح.ع.ف" عاطل نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمخدرات، وجرى استئذان إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش سيارته.

100 طربة حشيش في حقيبة

وانتقل ضباط الشرطة إلى مكان تواجده، وجرى القبض عليه أمام مسكنه وبحوزته حقيبة بداخلها عدد 100 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

إحالة المتهم إلى الجنايات

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

حوادث مخدرات محكمة جنايات الإسكندرية

