محافظ بني سويف يلتقي حجاج الجمعيات الأهلية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الحجاج الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة الترتيبات النهائية الخاصة بسفرهم لأداء مناسك وشعائر فريضة الحج.

ويأتي اللقاء في إطار حرص المحافظة على توفير الدعم الكامل للحجاج، من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية والدينية والصحية لتيسير إجراءات السفر وأداء المناسك بسهولة ويسر.

حضور قيادات التضامن والأوقاف لمتابعة استعدادات الحج

شهد اللقاء حضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، و أحمد دسوقي، ومحمد بكري رئيس مدينة بني سويف.

وبدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ عادل حيدر، وسط أجواء إيمانية ودعوات للحجاج بالتوفيق والعودة سالمين إلى أرض الوطن.

المحافظ: توفير الرعاية الصحية والدينية للحجاج طوال الرحلة

وخلال اللقاء، هنأ محافظ بني سويف الحجاج الفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المشرفة على بعثة الحج في تذليل أي معوقات قد تواجه الحجاج، مع تقديم التوعية الصحية والدينية اللازمة لضمان أداء المناسك بشكل آمن ومنظم.

كما دعا المحافظ الحجاج إلى الدعاء لمصر بالأمن والاستقرار والرخاء، مؤكداً أن المحافظة ستتابع بشكل مستمر أوضاع الحجاج منذ لحظة السفر وحتى عودتهم بسلام.

سفر 271 حاجًا من أمام مسجد الرضا بشرق النيل

ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة بني سويف هذا العام بلغ 271 حاجًا، مشيرة إلى أنه تقرر سفرهم مساء الثلاثاء المقبل.

وأضافت أنه سيتم التحرك من أمام مسجد الرضا بمنطقة شرق النيل، من خلال أتوبيسات مكيفة لتوفير الراحة للحجاج وضمان وصولهم في المواعيد المحددة، تجنبًا لحدوث أي تأخير قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.