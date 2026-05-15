قال الفنان محمد غنيم، إن منشوره "شلاتر النساء والكلاب" جاء بدافع القلق على صحة المواطنين والمشهد العام.

وأوضح غنيم، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أنه عبر عن رأيه بانفعال إنساني نابع من إحساسه بممارسات يراها غير منطقية وتؤثر سلباً على المجتمع، ولم يتوقع تحول كلماته لأزمة واسعة.

وأشار إلى أنه قام بتعديل صياغة التدوينة بعد نشرها، والمقصود الأساسي كان الحديث عن الأشخاص الذين يطعمون كلاب الشوارع بصورة عشوائية.

ولفت إلى أنه "أنا طبيب قبل ما أكون فنان، وانتشار ظاهرة إطعام الكلاب في الشوارع بدون تنظيم أو رقابة خطر صحي وبيئي بسبب بقايا الطعام والميكروبات والأمراض".

وأكد أن المشكلة ليست فقط وجود الكلاب، بل بكيفية التعامل معها، وتوفير الطعام المستمر يغير سلوك الحيوانات ويزيد تجمعاتها داخل المناطق السكنية.

وشدد محمد غنيم على أن المشهد أصبح مقلقاً بانتشار مجموعات كبيرة من الكلاب ويحتاج إلى تقنين صحي واجتماعي واضح يحقق التوازن بين الرفق بالحيوان وسلامة المواطنين.