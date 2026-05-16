كشف مصدر مسؤول بـوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر محاولة أحد الطلاب التعدي على معلم داخل مدرسة فندقية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الواقعة تعود إلى نحو شهر ونصف، وليست حديثة كما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المعلم لم يتقدم بأي شكوى رسمية بشأن الواقعة.

وأكد المصدر، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب، وفق اللوائح والقوانين المنظمة.