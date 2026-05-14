عقدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، اليوم الخميس، عبر تطبيق "زوم"، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات النقل والشهادات العامة، المقرر انطلاقها السبت المقبل، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان

أكدت مدير المديرية ضرورة منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات، سواء للملاحظين أو الطلاب، مع الالتزام بإغلاق أبواب اللجان في المواعيد المحددة، وتوفير أجواء هادئة وإضاءة مناسبة داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بصورة منتظمة ومنضبطة.

مراجعة الإجراءات التنظيمية قبل انطلاق الامتحانات

ووجهت بضرورة مراجعة جميع الإجراءات التنظيمية قبل بدء الامتحانات، مؤكدة أن رؤساء اللجان والمراقبين الذين جرى اختيارهم يتمتعون بالكفاءة وتحمل المسؤولية، بما يسهم في خروج الامتحانات بصورة تليق بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

التأكيد على دور الموجهين في تذليل العقبات

كما شددت على أهمية دور الموجهين المتابعين لامتحانات النقل في تذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات، مع ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان.

الالتزام بالمواعيد وعدم خروج الطلاب مبكرًا

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة للامتحانات، وعدم السماح بخروج أي طالب قبل انتهاء الوقت الرسمي المخصص لأداء الامتحان، حفاظًا على الانضباط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.