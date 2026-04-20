توريد 5801 طن قمح ورفض 421 طنًا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:20 م 20/04/2026

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن استلام 5801 طن و614 كيلوجرامًا من الأقماح المحلية بصوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الجاري، مؤكدًا انتظام العملية دون معوقات، مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين.

ضمان جودة المحصول واستبعاد غير المطابق

وأوضح المحافظ أن لجان الفحص تعمل بشكل دوري لضمان جودة الأقماح الموردة، حيث تم استبعاد 421 طنًا لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، مشيرًا إلى تجهيز 15 موقعًا تخزينيًا لاستيعاب إنتاج نحو 199 ألف فدان مزروعة هذا العام.

صرف المستحقات وتشديد الرقابة

وشدد محافظ سوهاج على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين وفق الأسعار المعلنة، والتي تصل إلى 2500 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، مع تكثيف أعمال الرقابة من خلال غرفة العمليات المركزية لمنع أي تلاعب.

استمرار الاستلام يوميًا لتقليل الزحام

من جانبه أوضح سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن مواقع التخزين تستقبل الأقماح يوميًا من الثامنة صباحًا، مع مد ساعات العمل حتى منتصف الليل في بعض الشون، لتسهيل عملية التوريد وتقليل فترات الانتظار.

