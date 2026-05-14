نجح الفريق الطبي بمجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، أحد منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إجراء أول قائمة عمليات متقدمة لجراحة الأورام، والتي تضمنت ثلاث جراحات دقيقة ومعقدة.

عمليات دقيقة ومتقدمة داخل مجمع الفيروز

قال الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن العمليات شملت استئصال القولون والغدد الليمفاوية بالمنظار، واستئصالًا مرتجعًا للغدة الدرقية مع تشريح العصب واستئصال الغدد الليمفاوية المركزية، إلى جانب إجراء أول جراحة هجين باستخدام منظار البطن الجراحي ومنظار المعدة التشخيصي، ما ساهم في تجنب إجراء جراحة كبرى لأحد المرضى.

خطوة جديدة نحو تجهيز وحدة متخصصة لعلاج الأورام

وأوضح مدير الفرع، في تصريحات اليوم، أن هذه الجراحات تمثل إنجازًا طبيًا جديدًا يعكس تطور مستوى الخدمات التخصصية المقدمة داخل المحافظة، وتعد خطوة مهمة نحو استكمال تجهيز أول وحدة متخصصة لعلاج الأورام بمحافظة جنوب سيناء، بما يتيح للمرضى الحصول على رعاية طبية متقدمة وآمنة داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر.

فريق طبي متكامل لإنجاز العمليات

وأشار إلى أن العمليات أُجريت بواسطة فريق طبي متخصص على أعلى مستوى، ضم استشاري جراحة الأورام، وأخصائي جراحة الأورام، وأخصائي التخدير، إلى جانب فرق التمريض والأشعة والمعمل وبنك الدم، مؤكدًا انتهاء جميع العمليات بنجاح كامل ودون حدوث أي مضاعفات.