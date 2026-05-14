"متحللة بالكامل".. العثور على جثة داخل قرية سياحية في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

06:15 م 14/05/2026

مستشفى الداخلة العام

عثر الأهالي، منذ قليل، على جثة متحللة داخل قرية سياحية تحت الإنشاء بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في واقعة باشرت الأجهزة الأمنية فحص ملابساتها.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة متحللة داخل قرية سياحية بمدينة موط في مركز الداخلة.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

وانقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود جثة متحللة داخل قرية سياحية تحت الإنشاء بمدينة موط، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات مكثفة لكشف الملابسات

كما انتقلت وحدة مباحث قسم شرطة الداخلة، بقيادة الرائد عمرو سعودي، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الواقعة لفحص المكان وجمع المعلومات الأولية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية صاحب الجثة، وبيان أسباب الوفاة وملابسات وجودها داخل القرية السياحية تحت الإنشاء بمدينة موط.

